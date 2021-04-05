قرارات وزارة الاوقاف الجديدة غمرت قلوب المصريين بالسعادة

قرارات وزارة الاوقاف بشأن فتح المساجد في محافظات مصر المختلفة لأداء الصلاة في شهر رمضان الكريم جاءت مبشرة بقدوم الخير والفرح للمصريين، فقد سمحت وزارة الأوقاف هذا العام بتأدية صلاة التراويح وصلاة عيد الفطر المبارك في المساجد وفقًا لمجموعة من الضوابط التي لا بد من اتباعها حتى لا يتعرض المخالفين إلى المعاقبة القانونية وإغلاق المسجد المخالف للقرارات الوزارية.

الأخيرة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن ضوابط العمل بالمساجد في شهر رمضان الكريم، وأكد على ضرورة الالتزام بتلك الضوابط وغلق المسجد حتى صلاة عيد الفطر المبارك في حال عدم التزام المصلين بها، وهي:

فتح المسجد قبل الصلاة بعشرة دقائق.

إغلاق المسجد بعد الانتهاء من الصلاة بعشرة دقائق.

ضرورة ارتداء الكمامة داخل المسجد.

عدم السماح بإقامة موائد الإفطار.

منع الاعتكاف في المسجد.

الاستمرار في غلق الأضرحة.

غلق دورات المياه.

الاستمرار في غلق دور المناسبات.

مراعاة المسافات المتباعدة بين المصلين.

ضرورة تحديد أماكن ثابتة للصلاة.

لا بد من تنظيم دخول الأشخاص المقبلين على تأدية الصلاة والمنصرفين من المسجد.

السماح بفتح مصلى السيدات مع منع اصطحاب الأطفال والأشخاص غير المدركين معهم.

منع اصطحاب الأطعمة والمشروبات إلى مصلى السيدات.

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أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات في يوم الثلاثاء الماضي الموافق 30 مارس 2021 نصت على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط التي جاءت في قرار وزير الأوقاف الجديد بشأن فتح المساجد في رمضان لتأدية الفروض الخمس وصلاة التراويح، مع ضرورة تجنب بعض الطقوس التي يحرص المصريون على أدائها في كل عام بمناسبة حلول شهر رمضان.

فقد أدى عدم التزام المصلين بالضوابط العام الماضي إلى ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، ومن أبرز تلك القرارات الوزارية ألا تتعدى فترة فتح المسجد وإغلاقه لتأدية الفروض الخمس عن نصف ساعة بحد أقصى.

كما أنه سيبدأ العمل على تطبيق قرارات وزارة الاوقاف الأخيرة بشأن المواعيد الصيفية لفتح المحلات والمطاعم وغلقها اعتبارًا من السبت الموافق 17 أبريل، وسيسمح باستئناف المسابقات الرياضية للناشئين من أجل منح الحافز الرياضي للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة مع ضرورة منع إقامة الدورات الرمضانية الكروية في الأماكن المفتوحة والمغلقة.

قرارات وزارة الأوقاف المصرية

أعلن وزير الأوقاف السيد/ محمد مختار جمعة عن موافقته بشان إقامة صلاة عيد الفطر المقبل، وأكد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مديرياتها في محافظات مصر المختلفة على وضع الضوابط والشروط التي يجب مراعاتها لإقامة صلاة العيد، كما أنه لابد من تحديد الأماكن والأعداد التي سيسمح بإقامة صلاة العيد وفقًا لها.

كما أوضح سيادة الوزير أنه طبقًا لمجموعة قرارات وزارة الاوقاف ستقوم الوزارة بتخصيص ساحات تابعة لها لتأدية صلاة العيد، مؤكدًا أنه سيتم تحديد عدد من مراكز الشباب لإقامة الصلاة في الساحات الخالية بها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية من انتشار فيروس كورونا.

وكان قد أكد سيادة الوزير على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يخالف قرارات الوزارة المتعلقة بضوابط فتح المساجد، على أن يتم غلق المسجد الذي تخالف فيه تلك الضوابط وأن يقدم المقصرين للمحاسبة.

مشيرًا إلى أهمية دور الأئمة في توعية المصلين إلى ضرورة الالتزام بالضوابط الوزارية والتشديد على ضررة الالتزام بارتداء الكمامة داخل المسجد وخارجه، مع الحرص على نظافة المساجد وتعقيمها بصفة دورية من جانب العاملين على شؤون النظافة بالمساجد.

الخاتمة

إعلان فتح المساجد لتأدية صلاة التراويح وصلاة عيد الفطر المبارك بث الأمل في قلوب المشتاقين لتأدية الصلاة في بيوت الله، فهنيئًا لنا جميعًا..