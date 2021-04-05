وصول لقاحات من شركة "سينوفارم" الصينية إلى عمان

دوت الخليج :- قالت السفارة الصينية في عمان الأحد، إن طائرة تحمل لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد وصلت عمان من شركة سينوفارم الصينية.
وأَضافت السفارة : أن اللقاحات وصلت بنجاح إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمان مساء اليوم ، وفق المملكة .
السفير الصيني لدى الأردن تشن تشواندونغ قال في البيان إنه "منذ تفشي وباء كوفيد19-، ساعدت الصين والأردن بعضهما بعضا وتكاتفتا في مكافحة الوباء، مما يدل على الصداقة العميقة بين الشعبين. "
وأضاف السفير: "لقد أوفت الحكومة الصينية بوعدها بجعل اللقاحات منتجًات عامة عالميًا وتغلبت على ضغط الطلب المحلي والأجنبي الكبير على اللقاحات وحدود القدرة الإنتاجية، وتساعد الجانب الأردني بجهود في شرائه لللقاحات الصينية، وهذا يعكس قيمة الشراكة الاستراتيجية الصينية الأردنية والعمل الفعلي الصيني لدعم الجانب الأردني في مكافحة الوباء."
وتابع: "يسعد الجانب الصيني بأن اللقاحات الصينية حصلت على الاعتراف واسع النطاق بسلامتها وفعاليتها من قبل الشعب الأردني وسيتواصل التعاون مع الجانب الأردني في مكافحة الوباء لمساعدة الأردن في التغلب على الوباء في وقت مبكر."
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