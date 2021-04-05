الإريانى يدعو للضغط على ميليشا الحوثى لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بعد مقتل معياد

جدة - نرمين السيد - أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى، بأشد العبارات، جريمة قتل القيادى فى المؤتمر الشعبى اليمنى العام نبيل معياد، الذى اختطفته مليشيا الحوثى من منزله قبل ثلاثة أعوام، وأخفته قسريًّا ومارست بحقه صنوف التعذيب النفسى والجسدى قبل أن تسلمه لأسرته، قبل يوم واحد من وفاته، بإصابة بالغة فى الرأس وحالة صحية مزرية.





وقال معمر الإريانى، فى تصريح أوردته سبأ، اليوم الاثنين، "إن جريمة قتل نبيل معياد تذكر بالأوضاع المأساوية التى يعيشها آلاف المختطفين فى معتقلات مليشيا الحوثى الإرهابية منذ ستة أعوام، من قيادات فى الدولة وسياسيين وإعلاميين وصحفيين، وما يتعرضون له من تعذيب نفسى وجسدى، والأوضاع الصعبة لأسرهم". وطالب المجتمع الدولى والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث، وكافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بإدانة هذه الجريمة النكراء، والضغط على مليشيا الحوثى الإرهابية للتنفيذ الفورى وغير المشروط لاتفاق ستوكهولم بشأن تبادل الأسرى والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل.

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