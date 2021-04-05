جدة - نرمين السيد - وحسمبا أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أضاف الاتحاد الأوربى فى تغريدة على موقعه فى الإنترنت عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخيرلأحداث العنف بمدينة الجنينية بولاية غرب دارفور، مطالباً جميع مكونات الحكومة الانتقالية بذل قصارى جهدها لوقف العنف. ولفت الاتحاد الأوربى إلى تكرر نفس المشاهد المؤلمة لإحراق المنازل والقتلى والجرحى، بعد أكثر من ستة أشهر على توقيع إتفاق جوبا للسلام. وجدد الاتحاد الأوربى التأكيد بأن المواطنين فى الجنينة وجميع المناطق فى السودان يستحقون السلام والأمن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوربى يعرب عن قلقه لتجدد العنف بغرب دارفور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.