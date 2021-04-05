السودان يعلن حالة الطوارئ غرب دارفور بعد اشتباكات قبلية

جدة - نرمين السيد - وأعلنت منظمة الأمم المتحدة، فى وقت سابق اليوم الاثنين، أن المواجهات القبلية فى غرب إقليم دارفور أسفرت عن 40 قتيلا فى 3 أيام.
وشهد إقليم دارفور تجددا للمواجهات القبلية فى أواخر ديسمبر الماضى، أى قبل أيام قليلة من انتهاء مهمة بعثة السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى، التى استمرت 13 عاما.
ومنذ العام 2003 أسفرت الحرب فى دارفور بين القوات الموالية للحكومة وأقليات متمردة عن مقتل حوالى 300 ألف شخص وتشريد أكثر من 2.5 مليون، بحسب الأمم المتحدة.
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