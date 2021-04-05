مجلس الوزراء الكويتى يهنئ مصر باحتفالية نقل المومياوات: إبداع كبير

جدة - نرمين السيد - أعرب مجلس الوزراء الكويتى، اليوم الاثنين، عن خالص تهانيه لمصر قيادة وحكومة وشعبًا بمناسبة احتفالية نقل المومياوات الملكیة من المتحف المصرى فى میدان التحریر لمتحف الحضارة المصریة فى الفسطاط.





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