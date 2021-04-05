أبو الغيط يبحث مع وزير الشؤون الخارجية التونسى العمل العربى المشترك

جدة - نرمين السيد - التقى أحمد ابو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع عثمان الجرندى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الأحد، فى ديوان وزارة الشؤون الخارجية بتونس، وذلك فى إطار زيارته الحالية إلى تونس، التى تترأس الدورة العادية الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.





وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة، إنه تم خلال اللقاء استعراض مجمل التحديات التى تواجه مسيرة العمل العربى المشترك، وبحث تفعيل دور الجامعة فى الملفات الخاصة ببعض الدول العربية التى تعيش أوضاعاً استثنائية وفى مقدمتها ليبيا والقضية الفلسطينية. كما تم تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العربية المختلفة التى عادة ما يتم بحثها خلال اجتماعات مجلس الجامعة على مستوى القمة ووزراء الخارجية. وأوضح المصدر أن وزير الشؤون الخارجية التونسى، جدد للأمين العام استعداد تونس لتقديم الدعم الممكن لتجاوز أية عقبات، قد تعترض سبيل عمل الجامعة، وبما يتيح لها القيام بممارسة دورها المأمول فى خدمة تطلعات شعوب الدول الأعضاء.

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