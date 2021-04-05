ضوابط منح تصاريح العمرة والزيارة للحرمين 1442

أكد مسؤول بوزارة الحج والعمرة اليوم الموافق الإثنين ٥ إبريل رفع زيادة الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام؛ يأتي ذلك حرصا على سلامة وصحة زائري الحرمين الشريفين مع ضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد و القضاء عليه تماما.

قد حددت وزارة الحج والعمرة عدة ضوابط وشروط لمنح تصاريح العمرة وهي كالآتي:

تمنح التصاريح لأداء فريضة العمرة أو الصلاة في المسجد النبوي الشريف يوم 1 رمضان 1442 هجريا لفئات معينة وليس عشوائيا تشمل تلك الفئات على محصن كامل وهو الشخص الحاصل على جرعتين من لقاح كورونا المستجد في إحدى المراكز المعتمدة، أو محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وأخيرا محصن من الإصابة بالفيروس .

سيتم حجز تصاريح أداء العمرة أو الصلوات في المسجد النبوي الشريف من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا وذلك من خلال المواعيد الزمنية المتاحة على التطبيقات.

من خلال حساب المستفيد من التصاريح على تطبيق توكلنا سيتم التحقق من صلاحية التصاريح المقدمة.

حدد مركز الفلك الدولي تاريخ غرة شهر رمضان المبارك والذي سيكون من خلال تحري هلال شهر رمضان يوم الإثنين الموافق 29 من شهر شعبان 1442 والموافق 12 ابريل الجاري ومن المتوقع أن تكون غرة شهر رمضان يوم ١٣ من شهر ابريل الجاري والموافق الثلاثاء.

تجاوز عدد اجمالي الحاصلين على فيروس كورونا 5 ملايين جرعة خلال أكثر من 500 مركز معتمد في كافة مناطق المملكة العربية السعودية، قد دعت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية لضرورة التسجيل للحصول على لقاح كورونا للحد من انتشار الفيروس والقضاء عليه، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة اليوم الإثنين الموافق 5 ابريل 695 إصابة جديدة وبلغ عدد حالات الشفاء إلى 489 حالة.