الأمم المتحدة: حصيلة ضحايا احتجاجات ميانمار تصل إلى 568 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وذكر ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، أن 18 شخصا قتلوا فى ميانمار خلال يومى العطلة الأسبوعية، حسمبا أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف أن مكتب المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "تلقى معلومات موثوق بها حول مقتل ما لا يقل عن 568 من النساء والأطفال والرجال منذ سيطرة العسكريين على الحكومة".

وأشار إلى أن مكتب مفوض حقوق الإنسان الأممى يعتقد أن عدد الضحايا قد يكون أعلى بكثير، مؤكدا أن الأمم المتحدة لا تزال قلقة بشأن الوضع فى ميانمار.