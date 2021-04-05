بعثة الأمم المتحدة في مالي: مقتل 40 إرهابيا بينهم قيادي على يد...

أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة لنشر الاستقرار في مالي، محمد صالح النظيف، أن أكثر من 40 إرهابيا بينهم قيادي، قتلوا خلال اعتداء مسلحين على معسكر لقوات حفظ السلام التشادية.
وقال النظيف لـ "فرانس برس" اليوم الاثنين، أن البعثة أحصت ما يزيد عن 40 قتيلا في صفوف الإرهابيين، بينهم اليد اليمنى لإياد آغ غالي (زعيم جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المتصلة بتنظيم "القاعدة")، المدعو عبد الله آغ بكاي.
وفي وقت سابق قال مصدر في الأمم المتحدة أن حوالي 20 من نحو 100 مهاجم قتلوا أثناء تصدي قوات حفظ السلام لهم في معركة دامت ثلاث ساعات.
وقال مصدر أمني أممي طلب عدم الكشف عن هويته إن آغ غالي كان يعد "الرجل رقم 3" في الجماعة المتطرفة.
ويوم الجمعة الماضي، قالت بعثة الأمم المتحدة في مالي إن 4 عناصر من قوات حفظ السلام التابعة لها قتلوا وأصيب 34 آخرون جراء هجوم على معسكر لها في بلدة أغولهوك شمال البلاد، بالقرب من الحدود مع الجزائر.
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