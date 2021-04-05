طريقة حجز تصاريح العمرة والزيارة للحرمين

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي اعتمدته من قبل وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا والقضاء عليه، يعتمد تطبيق توكلنا بشكل كامل على رقم الهاتف لذا يجب تفعيل خدمة تعريف الجوال، لاحظنا بحث عدد كبير من الأفراد عن طريقة حجز تصريح العمرة وزيارة الحرمين الشريفين من خلال تطبيق توكلنا بعد الإعلان عن موعد حجز التصاريح لأداء مناسك العمرة في 1 رمضان 1442، وفي هذا المقال نقدم خطوات سهلة لحجز تصاريح العمرة من خلال تطبيق توكلنا.

يمكن الحصول على تطبيق توكلنا من خلال المتجر الإلكتروني بعد ذلك اتبع الخطوات الآتية لحجز تصريح العمرة وزيارة الحرمين الشريفين وهي كالآتي:

ابدأ في إنشاء اسم مستخدم جديد.

ادخل البيانات المطلوبة نوع المستخدم واختر مواطن أو وافد، مقيم أو مرافق.

أكمل التسجيل من خلال استكمال البيانات المطلوبة مثل رقم الجوال، رقم الهوية.

أنشئ رقم سري جديد.

انقر على أوافق على الشروط والأحكام.

وأخيرا انقر على كلمة تسجيل.

أعد فتح التطبيق بعد إدخال الكود المرسل لرقم الهاتف.

اختر خدمات ومنها أداء العمرة تظهر كل بياناتك على التطبيق.

يمكن إضافة مرافق من خلال النقر على كلمة إضافة مرافق.

إستكمل بيانات المرافق من خلال كتابة رقم هوية وتاريخ الميلاد وتحديد الجنسية.

اختر التاريخ وحدد نوعه إذا كان هجريا أو ميلاديا.

حدد الشهر واليوم والساعة لأداء مناسك العمرة.

حدد نقطة التجمع لدخول الحرم باب علي، باب الملك عبد العزيز، مركز أجياد مركز الكادي أو باب الملك فهد .

يمكنك استعراض تصاريح أداء مناسك العمرة مرة ثانية من خلال الرجوع لقائمة التصاريح اختيار رقم ٢ وبذلك يتم حجز تصريح لأداء العمرة 1442.