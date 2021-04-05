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دوت الخليج :- اكد ولي العهد السعودي في اتصال بولي العهد الامير حسين التضامن مع الأردن ودعمه في كل إجراءات حفظ الأمن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الامير حسين يتلقى اتصالا من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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