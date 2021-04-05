مالى: مقتل 40 إرهابيا بينهم قيادى على يد قوات حفظ السلام

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة لنشر الاستقرار فى مالى، محمد صالح النظيف، أن أكثر من 40 إرهابيا بينهم قيادى، قتلوا خلال اعتداء مسلحين على معسكر لقوات حفظ السلام التشادية.





وقال النظيف لـ "فرانس برس" اليوم الاثنين، أن البعثة أحصت ما يزيد عن 40 قتيلا فى صفوف الإرهابيين، بينهم اليد اليمنى لإياد آغ غالى (زعيم جماعة متصلة بتنظيم القاعدة)، المدعو عبد الله آغ بكاى.

وفى وقت سابق قال مصدر فى الأمم المتحدة أن حوالى 20 من نحو 100 مهاجم قتلوا أثناء تصدى قوات حفظ السلام لهم فى معركة دامت ثلاث ساعات.

وقال مصدر أمنى أممى طلب عدم الكشف عن هويته إن آغ غالى كان يعد "الرجل رقم 3" فى الجماعة المتطرفة.

ويوم الجمعة الماضى، قالت بعثة الأمم المتحدة فى مالى إن 4 عناصر من قوات حفظ السلام التابعة لها قتلوا وأصيب 34 آخرون جراء هجوم على معسكر لها فى بلدة أغولهوك شمال البلاد، بالقرب من الحدود مع الجزائر.