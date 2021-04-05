استجواب فى الكونجرس الأمريكى حول تفشى الإيدز فى فيرجينيا

وحسمبا أفادت قناة "روسيا اليوم"، تقدم السيناتور الديمقراطى عن فيرجينيا الغربية، اليوم الاثنين، بمبادرة لإجراء الاستجواب بالنيابة عن لجنة مقاطعة كاناوا، الأكبر فى الولاية، بعد شهرين من تحذير مسؤول بالمراكز من أن تفشى الفيروس المسبب لمرض متلازمة نقص المناعة المكتسبة "AIDS" يعتبر "الأكثر إثارة للقلق فى الولايات المتحدة".
وفى خطاب إلى رئيسة المراكز، روشيل والينسكى، طلب مانشين أن تراجع مخاوف لجنة مقاطعة كاناوا وترد بحلول يوم الجمعة.
وأوضح رئيس لجنة مقاطعة كاناوا، كينت كاربر، فى بيان أن التفشى "قضية مهمة للصحة العامة ويستحق كامل فهمنا".
وفى بداية فبراير قدم مدير وحدة الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة فى المراكز الأمريكية، دميترى داسكالاكيس، عرضا فى اجتماع عن قوة العمل المختصة بالفيروس فى المقاطعة.
وقال: "من المحتمل أن تزايد حالات الإصابة الحالى يمثل فقط غيض من فيض. هناك على الأرجح عدد أكبر بكثير من الحالات غير المكتشفة فى المقاطعة. نحن قلقون من استمرار انتقال العدوى كما أن عدد الأشخاص المصابين بالفيروس سيستمر فى الازدياد ما لم يتخذ تحرك عاجل".
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