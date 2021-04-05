الأمم المتحدة: حصيلة ضحايا الأزمة في ميانمار تصل إلى 568 قتيلا 

أعلنت الأمم المتحدة عن وصول حصيلة القتلى جراء المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين على استيلاء العسكريين على السلطة في ميانمار إلى 568 شخصا.
وذكر ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن 18 شخصا قتلوا في ميانمار خلال يومي العطلة الأسبوعية.
وأضاف أن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "تلقى معلومات موثوق بها حول مقتل ما لا يقل عن 568 من النساء والأطفال والرجال منذ سيطرة العسكريين على الحكومة".
وأشار إلى أن مكتب مفوض حقوق الإنسان الأممي يعتقد أن عدد الضحايا قد يكون أعلى بكثير، مؤكدا أن الأمم المتحدة لا تزال قلقة بشأن الوضع في ميانمار.
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