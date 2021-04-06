وزارة التعليم السعودية تُعلن العودة للمدارس وتوقيت الاختبارات مع مسابقة مدرستي تبرمج 1442

مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت ضمن آخر مستجدات قرارات وزارة التعليم السعودية، وجدير بالذكر أنه تتيح وزارة التعليم من خلال منصة مدرستي خدمة المختبر الافتراضي الذي يوفر الأدوات والمعدات والأجهزة الافتراضية؛ لتمكين الطلبة والمعلمين والمعلمات من إجراء التجارب الكيميائية والفيزيائية المختلفة، وسنتعرف علي آخر المستجدات الآن بشأن الاختبارات النهائية ومواعيد الاختبار في رمضان ضمن أوامر وزير التعليم السعودي.

استعدت وزارة التعليم من أجل العودة للمدارس تدريجياً، علي أن يلتزم الطلاب والإداريين بأدوارهم خلال المرحلة المقبلة، ولكن سيتم الاستعداد لذلك بعد نهاية الاختبارات للفصل الدراسي الثاني، والذي سيتوفر خلال أيام اختباراته مع بداية شهر رمضان المبارك، واستعداد الطلاب من أجل اختباراتهم أمر ضروري يجب علي الجميع الاهتمام به، وخصوصاً في ظل الظروف بالوضع الراهن، والاشتراك في منصة مدرستي مسابقة ساعة برمجة باستخدام ماين كرافت من أفضل الطرق للاستعداد.

مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت

يمكنكم تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية من منصة مدرستي تبرمج للحصول علي شهادة ساعة برمجة بكل سهولة، وذلك عن طريق اجتياز الاختبارات الموضوعة، والتي نوفرها لكم الآن بكل سهولة ضمن ماينكرافت التعليمي الذي وفرته وزارة التعليم السعودية كما يتضح لكم الآن.

أتضح لنا من الفيديو السابق شرح مسابقة مدرستي تبرمج عن طريق برنامج ماينكرافت التعليمي، ويمكنكم تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية بكل سهولة للحصول علي هذه الشهادة.

أخر قرارات وزارة التعليم السعودية

أعلن وزير التعليم السعودي المستجدات، وقد ذكر السيد الوزير ضمن آخر مستجدات قرارات التعليم السعودي، إعلان تحويل العام الدراسي إلى ٣ فصول بدلاً من اثنين، كما تم تأكيد تدريب طلاب الجامعات إلزامياً لمدة ٦ أشهر قبل التخرج، بجانب العمل علي توسع المجال في التعليم المشترك للابتدائي، وذلك يتضح لنا من البيان الآتي والذي جاء في الصحف الرسمية بالمملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030.

مواعيد الاختبارات النهائية في رمضان

صدرت أوامر وزير التعليم السعودي ضمن المستجدات الأخيرة، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية وفقًا لما ذكرته عكاظ أن عملية استكمال والمراجعات للمهارات لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي وبداية اختبار الفصل الدارسي الثاني للمرحلة الابتدائية ستكون يوم الثلاثاء 9/1 من العام الحالي 1442هـ الموافق 13/4/2021، وهو أول أيام شهر رمضان المبارك.

سوف تكون بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد الموافق 9/6 الموافق 18/4/2021، وذلك بهدف تخفيف الضغط علي المنصة، وأعلنت الوزارة أن توقيت اختبارات المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث وحتى الصف السادس) في شهر رمضان المبارك من الساعة 3 إلى الساعة 5 عصرًا، وذلك ضمن آخر مستجدات قرارات وزارة التعليم السعودية بخصوص الاختبارات، وقد تعرفنا معكم آخر تفاصيل مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت منصة مدرستي التعليمية.