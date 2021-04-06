أخبار اليمن : لبوزه يعزي رئيس مؤتمر لحج في وفاة شقيقه

لبوزه يعزي رئيس مؤتمر لحج في وفاة شقيقه
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ حسن هزاع عبد الغني القباطي بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.
وأشاد الدكتور لبوزة في برقية العزاء التي بعثها إلى شقيقه الشيخ محمد هزاع عبد الغني القباطي، رئيس فرع المؤتمر في محافظة لحج، عضو اللجنة الدائمة، وإخوانه وكافة أفراد أسرته وآل القباطي بمحافظة لحج عامة، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية حيث قضى عمره في خدمة الوطن والمجتمع بكل صدق وإخلاص.
وعبر نائب رئيس المؤتمر عن بالغ العزاء وعميق المواساة لأسرة الفقيد وكافة آل القباطي في هذا المصاب.. سائلا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"
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