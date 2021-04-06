هجوم مسلح على أحد السجون فى نيجيريا .. وفرار 1500 نزيل

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "أسوشيتد برس"، قال أحد السكان المحليين، إن الهجمات بدأت فى بلدة أويرى حوالى الساعة 2 صباحا واستمرت حوالى ساعتين.

وقال متحدث باسم شرطة ولاية إيمو بـ نيجيريا، إن مبانى حكومية فى الولاية شهدت هجومًا مسلحا فى نفس الوقت تقريبا.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم على السجن الذى بنى بسعة رسمية تصل إلى 548 نزيلا، لكن يعتقد أنه يضم أكثر من 1500 شخص.