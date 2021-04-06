رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول بالأسبوع الأخير واستعداد العودة للمدارس 1443 backtoschool

منصة مدرستي تُعلن العودة للمدارس تدريجياً وبحذر قريباً، حيث عملت وزارة التعليم السعودية علي توفير كافة السبل لراحة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية، كما عملت علي توفير مسابقة مدرستي تبرمج لتهيئة الطلاب من أجل سوق البرمجة العالمي، والوصول بالطالب إلي مستويات متقدمة عن طريق التعليم من خلال منصة مدرستي التعليمية ماين كرافت الإصدار التعليمي الذي يعلم الطلاب البرمجة والترفيه في نفس الوقت.

منصة مدرستي العودة للمدارس

تسجيل دخول منصتي الإلكترونية، يكون من خلال رابط منصة مدرستي التعليمية، والتي يتم إجراء الاختبارات النهائية للفصل الثاني خلالها مع بداية شهر رمضان المبارك، ويمكنكم تسجيل الدخول كالآتي:

يقوم المستخدم بالدخول إلي رابط المنصة، رابط منصتي.

يتم اختيار تسجيل جديد، أو الاشتراك في مسابقة مدرستي.

يمكنكم الاختيار لأي من الخيارات المتاحة، والدعم الفني هو آخر خيار.

يتم كتابة البيانات كاملة، وبعدها تسجيل الدخول إلي حسابك الشخصي.

تعرفنا بذلك كيفية استخدام المنصة الإلكترونية العودة للمدارس، والذي سيتم العمل خلاله هذا الأسبوع للتطوير والعمل علي تهيئة الطلاب للاختبارات في أخر أسبوع بدراسة الفصل الثاني.

مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت

عملت وزارة التعليم السعودية علي توفير مسابقة منصة مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمي، وذلك سعيًا في تحقيق أحد المرتكزات الرئيسة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية وتوظيفها في تطوير مهارات الطلبة، وترسيخ مفهوم التحوّل إلى مجتمع المعرفة الرقمية. وتحقيقًا لتطلّعات القيادة الرشيدة من هذا التوجه الاستراتيجي، عبر تبنيها لمفهوم المعرفة الرقمية وتمكينه.

ويمكنكم الاشتراك من خلال الرابط السابق كما وضحنا لكم مسبقاً، والاستفادة من مميزات المنصة الإلكترونية التي توفرها الوزارة، ويجب عليكم الاستعداد جيداً حتي يمكنكم تسجيل دخول منصة مدرستي خلال الاختبارات واجتيازها لبدء إجازة نهاية العام.