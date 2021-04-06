التسجيل في منصة مدرستي تبرمج Madrasati مسابقة ماينكرافت من مايكروسوفت ووزارة التعليم السعودية

التسجيل في منصة مدرستي تبرمج ، في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التعليم السعودية للمحافظة على جميع الهيئات التعليمية والطلاب فقد تم إنشاء منصة مدرستي التعليمية والتي أصبحت المرجع الأهم إلى جميع الطلاب الراغبين في التحصيل الدراسي بعد أن قررت الوزارة الإكتفاء بجعل جميع الصفوف الدراسية تقوم بتلقي المقررات التعليمية عن بعد، وسوف نرفق لكم تفاصيل أكثر حول مدرستي تبرمج التابعه إلى وزارة التعليم وشركة مايكروسوفت بالإضافة إلى رابط الدخول إلى المنصة.

التسجيل في منصة مدرستي تبرمج

تعد ماينكرافت واحدة من أكثر الألعاب التي أشتهرت على مر التاريخ كما تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة في جميع أنحاء العالم، وقد أطلقت مسابقة منصة مدرستي تبرمج بهدف زيادة ثقافة الطالب وتوسيع آفاقه حيث تعد لغات البرمجة في الوقت الراهن من أهم الأمور التي يجب على الطالب إدراكها؛ حيث تدخل في مجالات عديدة ويتم التوجه إلى ماينكرافت التعليمي وبعد ذلك يقوم الطالب بإنهاء المهام التي توجد داخله.

رابط منصة مدرستي التعليمية

يذكر بأن الطالب يقوم بإستخدام أحد أشهر لغات البرمجة المعروفة وهي بايثون، بجانب المركبات وبعدما يقوم المتقدم بإستغراق ساعة في البرمجة داخل اللعبة وسوف يحصل في النهاية على شهادة إلكترونية تدل على إنهاء جميع المراحل، ويمكن الولوج إلى منصة مدرستي في حال وجود حصص يجب على الطالب حضورها بالإضافة إلى تسجيل الحضور.

مسابقة ماينكرافت Minecraft من مايكروسوفت

قامت وزارة التعليم مع شركة مايكروسوفت بإطلاق مسابقة ماينكرافت تحت إسم مدرستي تبرمج، وهي مجانية ومتاحة من خلال الموقع المرفق كل هذا حسب رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تهدف إلى الرقمنة والإهتمام بالمجالات التكنولوجيا ولغات البرمجة، وتدور حول قريتين يتم الإهتمام بهم وبناءهم بشكل جيد.