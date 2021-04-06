المملكة العربية السعودية تصدر قرارات جديدة بشأن المساجد والمولات والمطاعم والفنادق في رمضان

تدور هذه المقالة حول القرارات الجديدة الذي تم صدورها من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز خلال شهر رمضان الكريم بشأن المساجد والمولات و المطاعم والفنادق في شهر رمضان المبارك وذلك بتطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، حيث أصدرت لجنة وزارية وقد تكون مكونة من عدة وزارات فى المملكة العربية السعودية وهى وزارات الصحة والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والسياحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وذلك حفاظاً على المواطنين من فيروس كورونا من الانتشار نتيجة التجمعات.

قرارات جديدة بشأن المساجد و المولات و المطاعم والفنادق في رمضان

أعلنت اللجنة الوزارية من خلال صفحة تويتر الذي تتكون من عدة وزارات وهي (وزارة الصحة والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والسياحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان والداخلية)، وهذه اللجنة صدرت قرارات جديدة وذلك منعاً لتفشي جائحة كورونا بين المواطنين، وتشمل هذه القرارات منع التزاحم في المساجد والمولات والفنادق والمطاعم لأن من المتوقع أولى أيام الشهر الفضيل قد تزيد الموجة التالتة من جائحة كورونا، ومن أهم هذه القرارات الذي تصدر في المملكة العربية السعودية.

غلق البوفيهات في المملكة العربية السعودية عدم الاعتكاف في المساجد وأيضاً الإفطار وعدم إعطاء الدروس والمحاضرات يتم فتح المراكز التجارية وذلك لمدة 24 ساعة. اتباع الإجراءات الاحترازية لتفشي جائحة كورونا

هذه الإجراءات تتوزع على الوزارات المختلفة كلاً منها بوظائفها، حيث تقوم كل وزارة تقوم بالتعاون مع وزارة الداخلية وذلك لتفشي جائحة كورونا، وعلى سبيل المثال وزارة الشؤون الإسلامية تقوم بمنع الاعتكاف في المساجد وأيضاً الإفطار والسحور، وذلك من خلال توعية المواطنين أن التزاحم قد يزيد من جائحة كورونا وتقوم كل وزارة باختصاصها وذلك بتطبيق الإجراءات الاحترازية.