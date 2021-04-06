أعلنت شركة أرامكو عن فتح باب التسجيل فى برنامج التدريب المهني لعدد محدود من الطلاب المتفوقين دراسياً بالكليات الصناعية ومعهد الإدارة العامة، مشيرة إلى أن أرامكو تهدف من هذا البرنامج مساعدة هو الطلاب على اكتساب الخبرات العملية واستيفاء متطلبات التخرج من الكليات والمعاهد التي يدرسون بها، مما يكسبهم الخبرات العملية اللازمة من أجل تجهيزهم للحياة العملية المستقبلية.

وكشفت بأن برنامج التدريب المهني لطلاب الدبلوم السعوديين سوف يمنحهم عدد من المزايا أهمها راتب شهري مجزي وسكن مجاني وتأمين طبي ونقل وفق أنظمة الشركة.

أرامكو تعلن فتح باب التسجيل في برنامج التدريب المهني 2021

التسجيل متاح الآن لمن يريد التسجيل في برنامج التدريب المهني وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 11 أبريل 2021 الساعة الثالثة والنصف مساءً على أنه يجب أن تتوافر في المتقدمين الشروط الآتية:-

الأهلية وهم الطلاب الذين تشترط كلياتهم أو معاهدهم استيفاء التدريب العملي قبل التخرج حيث ستقوم الشركة بالنظر في الطلبات المقدمة من الطلاب مع الأخذ فى الاعتبار ما يلي:- المعدل التراكمي لا يقل عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و 2.50 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها وسوف يتم إعطاء الأولوية للأعلى معدل تراكمي. مدة التدريب المطلوبة من الكلية أو المعهد لا تقل عن 10 أسابيع. ألا يكون المتقدم قد تخرج من الكلية أو المعهد.

وهم الطلاب الذين تشترط كلياتهم أو معاهدهم استيفاء التدريب العملي قبل التخرج حيث ستقوم الشركة بالنظر في الطلبات المقدمة من الطلاب مع الأخذ فى الاعتبار ما يلي:-

الوثائق المطلوبة من المتقدمين:- نسخة من بطاقة الأحوال المدنية. نسخة من كشف الدرجات الأخير الرسمي. خطاب من الكلية أو المعهد بأن التدريب شرط أساسي للتخرج.

العوائد:-

أشارت الشركة بأن الطلاب الفائزين بالالتحاق ببرنامج التدريب سوف يحصلون على عدد من المميزات منها راتب شهري، وتأمين طبي، وخبرة عملية كبيرة، مضيفة أن هناك عدد أخر من الامتيازات سوف يحصل عليها من يلتحق بهذا البرنامج التدريبي.