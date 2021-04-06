فرنسا .. وحدات العناية المركزة تكتظ بـ مصابى كورونا

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد تعهد، بتوفير عدد أكبر من الأسرة فى المستشفيات، لرعاية المصابين ذوى الحالات الحرجة من "كوفيد 19".

وانتشرت سلالات جديدة من "كورونا" فى جميع أنحاء فرنسا ومعظم أوروبا وسط تباطؤ فى توزيع اللقاحات المضادة لـ الفيروس التاجى فى الاتحاد الأوروبى مقارنة ببعض البلدان، بما فى ذلك بريطانيا، والولايات المتحدة.