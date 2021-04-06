لعبة ماين كرافت 2021 الأصلية وأهم متطلباتها

لعبة ماين كرافت من ضمن الألعاب المصنفة بأنها لعبة ثلاثية الأبعاد، وهي من الألعاب الغير مقيدة في اللعب، حيث إنها تتميز بعدم التزام اللاعب بإنجاز مهمات معينة، فلعبة ماين كرافت من الألعاب التي تمتلك قاعدة شعبية كبيرة من لاعبيها، فيقوم لاعبيها بإنشاء البيوت من خلال تجميع المكعبات والكتل المتكونة من جذوع الشجر وكذلك قطع المعادن والحمم البركانية.لعبة ماين كرافت
تعد لعبة ماين جرافت هي لعبة مستقلة تم إصدارها عام2009، وهي لعبة رمل ثلاثية الأبعاد، يسمح للاعبين التحرك بحرية من خلالها، بالإضافة لإنجاز العديد من المهام، يعد عالم اللعبة مكون من رسوم ثلاثية الأبعاد، على هيئة شكل مكعبات وسوائل، التي يطلق عليها (الكتل)، تدور أحداث اللعبة عن التقاط العديد من العناصر ووضعها في بشكل مرتب مثل ( الحديد والذهب والأشجار، المياه، الحمم البركانية، الحجر، التراب).المتطلبات التي يجب توافرها لتشغيل لعبة ماين كرافت
لابد من توافر هذه المتطلبات ليتم تشغيل لعبة ماين كرافت، وهي: –
- يجب توافر النسخ الآتية لتشغيل اللعبة (ويندوز اكس بي، ويندوز فيستا بإصداراته المختلفة 7، 8، 10).
- لابد من توافر قرص صلب 200 ميجا بايت.
- يجب أن تتوافر رامات على الأقل 2 جيجا بايت.
- يتطلب نسخة أندرويد + android 4.0
الذي قام بتأسيس لعبة ماين كرافت هو السويدي ماركوس بيرسون والملقب بالنوتش السويدي عام 2009.
هو الذي قام بإنشاء اللعبة من خلال برمجتها بلغة الجافا، ثم عمل على تطويرها على مر السنين حتى أصبحت من الألعاب الأكثر إثارة ومتعة، ومن أهم محطات حياته أنه قام بإنشاء شركة ألعاب الفيديو الالكترونية الخاصة به سميت باسم موجانغ حتى قانت شركة مايكروسوفت في النهاية بالاستحواذ عليها.
وفي النهاية تمتع بلعب أكثر لعبة جماهيرية ومشوقة سواء كنت تلعبها مفردًا أو مع جماعة مع أصحابك، سواء كنتم مع بعض أو ضد بعض.عيوب لعبة ماين جرافت
- تعد اللعبة غير أمنة لسلامة الطفل وخاصة عندما لا تتعلق اللعبة بفئة عمرية محددة ودون رقابة.
- يمكن للأطفال أن يصل تعلقهم باللعبة للإدمان، وذلك لإمكانية اللعبة بجعل الطفل يقوم بالكثير من الأمور مثل جمع مواد البناء، واتصال جميع أصدقائها.
- قد لا يناسب المحتوى الأطفال ووجود المعارك ومشاهد العنف.
الوسوم
لعبة ماين كرافت من ضمن الألعاب المصنفة بأنها لعبة ثلاثية الأبعاد، وهي من الألعاب الغير مقيدة في اللعب، حيث إنها تتميز بعدم التزام اللاعب بإنجاز مهمات معينة، فلعبة ماين كرافت من الألعاب التي تمتلك قاعدة شعبية كبيرة من لاعبيها، فيقوم لاعبيها بإنشاء البيوت من خلال تجميع المكعبات والكتل المتكونة من جذوع الشجر وكذلك قطع المعادن والحمم البركانية.لعبة ماين كرافت
تعد لعبة ماين جرافت هي لعبة مستقلة تم إصدارها عام2009، وهي لعبة رمل ثلاثية الأبعاد، يسمح للاعبين التحرك بحرية من خلالها، بالإضافة لإنجاز العديد من المهام، يعد عالم اللعبة مكون من رسوم ثلاثية الأبعاد، على هيئة شكل مكعبات وسوائل، التي يطلق عليها (الكتل)، تدور أحداث اللعبة عن التقاط العديد من العناصر ووضعها في بشكل مرتب مثل ( الحديد والذهب والأشجار، المياه، الحمم البركانية، الحجر، التراب).المتطلبات التي يجب توافرها لتشغيل لعبة ماين كرافت
لابد من توافر هذه المتطلبات ليتم تشغيل لعبة ماين كرافت، وهي: –
- يجب توافر النسخ الآتية لتشغيل اللعبة (ويندوز اكس بي، ويندوز فيستا بإصداراته المختلفة 7، 8، 10).
- لابد من توافر قرص صلب 200 ميجا بايت.
- يجب أن تتوافر رامات على الأقل 2 جيجا بايت.
- يتطلب نسخة أندرويد + android 4.0
الذي قام بتأسيس لعبة ماين كرافت هو السويدي ماركوس بيرسون والملقب بالنوتش السويدي عام 2009.
هو الذي قام بإنشاء اللعبة من خلال برمجتها بلغة الجافا، ثم عمل على تطويرها على مر السنين حتى أصبحت من الألعاب الأكثر إثارة ومتعة، ومن أهم محطات حياته أنه قام بإنشاء شركة ألعاب الفيديو الالكترونية الخاصة به سميت باسم موجانغ حتى قانت شركة مايكروسوفت في النهاية بالاستحواذ عليها.
وفي النهاية تمتع بلعب أكثر لعبة جماهيرية ومشوقة سواء كنت تلعبها مفردًا أو مع جماعة مع أصحابك، سواء كنتم مع بعض أو ضد بعض.عيوب لعبة ماين جرافت
- تعد اللعبة غير أمنة لسلامة الطفل وخاصة عندما لا تتعلق اللعبة بفئة عمرية محددة ودون رقابة.
- يمكن للأطفال أن يصل تعلقهم باللعبة للإدمان، وذلك لإمكانية اللعبة بجعل الطفل يقوم بالكثير من الأمور مثل جمع مواد البناء، واتصال جميع أصدقائها.
- قد لا يناسب المحتوى الأطفال ووجود المعارك ومشاهد العنف.
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