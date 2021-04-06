طريقة حجز تصريح عمرة من توكلنا واعتمرنا2021 وشروط استخراج التصاريح

طريقة حجز تصريح عمرة من توكلنا أو من تطبيق اعتمرنا للعام 2021 ستكون هي الوسيلة الوحيدة المتاحة فقط في هذا العام للراغبين في أداء مناسك العمرة أو الحج بعد جائحة كورونا التي غزت العالم منذ يناير 2020، وأكد مصدر مسؤول في وزارة الحج والعمرة أن تلك الوسيلة هي التي تضمن صحة كل ضيوف بيت الله الحرام، حيث وضعت الوزارة شروطاً محددة للراغبين في أداء المناسك أو الزيارة حرصاً على سلامة الجميع، اليوم نتناول أهم شروط حجز تصريح العمرة 2021 وكذلك طريقة الحجز من خلال اعتمرنا.طريقة حجز تصريح عمرة 2021
- حمل أولاً تطبيق توكلنا وتطبيق اعتمرنا على هاتفك الذكي.
- ادخل إلى تطبيق اعتمرنا ثم قم بتسجيل دخول حساب جديد وضع البيانات المطلوبة.
- اضغط على الموافقة على الشروط والأحكام ثم اكمل تسجيل الدخول.
- الآن ابدأ في خطوات استخراج تصريح العمرة اضغط على أيقونة الخدمات.
- من الخدمات اختر أداء العمرة.
- ادخل اسم المعتمر “صاحب الحساب” والمرافقين بالعدد والأسماء.
- اختر الموعد المناسب والساعة وكذلك نقطة التجمع وبوابة الدخول.
- اقرأ التعليمات التي يوفرها لك التطبيق جيداً ثم اضغط على الموافقة على التعليمات.
- استكمل الخطوات ثم استخرج التصريح والذي يمكنك طباعته فيما بعد.
أعلنت وزارة الحج والعمرة عن الشروط التي يجب أن تتوفر في كل من يرغب في الذهاب إلى الأراضي المقدسة سواء للعمرة أو للحج وهي:
- أن يكون الشخص الراغب في العمرة أو الحج محصن، ويظهر ذلك بوضوح عبر تطبيق توكلنا، سواء محصن بعد تناول جرعتين من لقاح كورونا أو محصن مر على جرعته الأولى 14 يوماً أو محصن سبق وأن تعافى من إصابة.
- أن يقوم بالحجز عبر التسجيل في تطبيق توكلنا أولاً ثم الحجز من خلال اعتمرنا.
- التحقق من صلاحية التصريح المُصدر من خلال حسابك في توكلنا واعتمرنا قبل الدخول مباشرة إلى الأراضي المقدسة.
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طريقة حجز تصريح عمرة من توكلنا أو من تطبيق اعتمرنا للعام 2021 ستكون هي الوسيلة الوحيدة المتاحة فقط في هذا العام للراغبين في أداء مناسك العمرة أو الحج بعد جائحة كورونا التي غزت العالم منذ يناير 2020، وأكد مصدر مسؤول في وزارة الحج والعمرة أن تلك الوسيلة هي التي تضمن صحة كل ضيوف بيت الله الحرام، حيث وضعت الوزارة شروطاً محددة للراغبين في أداء المناسك أو الزيارة حرصاً على سلامة الجميع، اليوم نتناول أهم شروط حجز تصريح العمرة 2021 وكذلك طريقة الحجز من خلال اعتمرنا.طريقة حجز تصريح عمرة 2021
- حمل أولاً تطبيق توكلنا وتطبيق اعتمرنا على هاتفك الذكي.
- ادخل إلى تطبيق اعتمرنا ثم قم بتسجيل دخول حساب جديد وضع البيانات المطلوبة.
- اضغط على الموافقة على الشروط والأحكام ثم اكمل تسجيل الدخول.
- الآن ابدأ في خطوات استخراج تصريح العمرة اضغط على أيقونة الخدمات.
- من الخدمات اختر أداء العمرة.
- ادخل اسم المعتمر “صاحب الحساب” والمرافقين بالعدد والأسماء.
- اختر الموعد المناسب والساعة وكذلك نقطة التجمع وبوابة الدخول.
- اقرأ التعليمات التي يوفرها لك التطبيق جيداً ثم اضغط على الموافقة على التعليمات.
- استكمل الخطوات ثم استخرج التصريح والذي يمكنك طباعته فيما بعد.
أعلنت وزارة الحج والعمرة عن الشروط التي يجب أن تتوفر في كل من يرغب في الذهاب إلى الأراضي المقدسة سواء للعمرة أو للحج وهي:
- أن يكون الشخص الراغب في العمرة أو الحج محصن، ويظهر ذلك بوضوح عبر تطبيق توكلنا، سواء محصن بعد تناول جرعتين من لقاح كورونا أو محصن مر على جرعته الأولى 14 يوماً أو محصن سبق وأن تعافى من إصابة.
- أن يقوم بالحجز عبر التسجيل في تطبيق توكلنا أولاً ثم الحجز من خلال اعتمرنا.
- التحقق من صلاحية التصريح المُصدر من خلال حسابك في توكلنا واعتمرنا قبل الدخول مباشرة إلى الأراضي المقدسة.
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