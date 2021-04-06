مميزات لعبة ماين كرافت الالكترونية minecraft للبنات والأولاد 2021

لعبة ماين كرافت من أكثر ما يشغل الناس، حيث تعتبر لعبة ماين كرافت من الألعاب الإلكترونية المشوقة والمثيرة، والتي تنمي القدرة على التفكير وتحفز الذهن، وقد اكتسبت ماين كرافت شهرة كبيرة بين محبي الألعاب الإلكترونية، وأصبح تحميل آخر إصدارات لعبة ماين كرافت مجانًا لأجهزة الأندرويد والأيفون أمرًا يهم الكثيرون ويتساءلون عنه، وفيما يلي نستعرض مميزات اللعبة.

تتميز لعبة ماين كرافت بالعديد من المزايا نذكر منها ما يلي:

تتميز ماين كرافت بقدرتها على تحفيز الإبداع والابتكار لدى لاعبيها.

تمتاز ماين كرافت بسهولة تعلمها فهي تصلح للأطفال وتنمي إمكاناتهم الذهنية.

تعلم الطفل حسن استغلال ما يتاح له من موارد وتوظيفها لتحقيق أقصى استفادة منها.

تتميز ماين كرافت بكونها تناسب كافة أنواع أنظمة التشغيل وتتوافق مع جميع الأجهزة.

ماين كرافت من الألعاب التي يمكن لعبها بصورة فردية أو جماعية.

تتميز ماين كرافت بعنصر الجاذبية والتشويق.

يحتاج أمر الحصول علىماين كرافت إلى مجموعة من الإجراءات نوجزها فيما يلي:

التحقق من إتاحة مساحة على وحدة التخزين للجهاز الذي سيتم التحميل عليه تكفي لحجم ماين كرافت.

التحقق من اتصال الجهاز الذي سيتم الحصول على للعبة عليه بخدمة الإنترنت.

عندما يكتمل تحصل على ماين كرافت يجب ضبط إعدادات اللعبة قبل اللعب.

بعد ضبط الإعدادات تصبح اللعبة جاهزة للعب والاستمتاع.

تعد لعبة ماين جرافت لعبة كمبيوتر مُستقلة، تم تصميمها في عام 2009 من خلال المبرمج السويدي (ماركوس بيرسون)، ولدى اللعبة الآن أكثر من 100 مليون لاعب يستخدمونها، تم إصدار ماين كرافت على أنظمة ويندوز، ماك، إكس بوكس 360، وبلاي ستيشن 5، بلاي ستيشن4، بالإضافة للهواتف الذكية، وتعد تلك اللعبة من الألعاب المفضلة لدى العرب لتداول اللعبة بأسلوب بسيط وجذاب كما الأجانب وقد وصل عدد اللاعبين 50،559،123 شخص في العالم واشتراها 10،861،080 شخص من العالم ويلعبها 37،698،443 شخص من العالم.

وقد لاقت لعبة ماين كرافت إنتشارًا واسعًا في كل أنحاء العالم، وأصبح عدد لاعبيها بالملايين، ساعد على ذلك ملاءمتها لأنواع متعددة من الأنظمة والأجهزة، وكونها لعبة ممتعة لها جاذبيتها، بالإضافة لكونها تناسب أعمارًا متفاوتة، كما أنها تلعب فرديًا أو جماعيًا، كل هذه المميزات جعلتها واحدة من أمتع وأشهر الألعاب الإلكترونية على مستوى العالم.

ومن الجدير ذكره أن لعبة ماين كرافت تنافس أمثالها من الألعاب من لعبة ببجي موبايل، ومن لعبة كول أوف ديوتي، وأيضاً لعبة أمونج أس ولعبة فري فاير، ونالت شهرة واسعة بالرغم من حداثتها في الفترة الأخيرة.