شروط الضمان الاجتماعي الجديدة hrsd.gov.sa وخطوات التسجيل براتب وزارة الموارد البشرية

شروط الضمان الاجتماعي الجديدة حسب ما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإقرارها على المستفيدين من صرف معاش الضمان في الشهور المقبلة ابتداء من راتب أبريل 2021 وذلك لضمان أن يتم تحقيقها وضرورة عدم الإخلال بها، وقد قامت الوزارة من قبل بوضع شروط الاستحقاق على عامة المستفيدين من هذه الخدمة وهذا البرنامج ولا يتم الصرف الشهري إلا بعد الالتزام بها ولكن قامت بإقرار شروط جديدة، تعرف عليها.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

راتب الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإقرار عدد من الشروط على الراغبين في التسجيل للحصول على راتب شهري منها، والذي تأتي في إطار التكافل الاجتماعي بالأسر والأفراد السعوديين الذين يواجهوا صعوبات في المعيشة وتنطبق عليهم جميع شروط الاستحقاق، حيث تقوم الوزارة بتقديم الخدمات الخاصة بها بالمستفيدين والتي تصرف لها شهريا لكل من الأفراد والأسر والأرامل والمعاقين وما دون ذلك، وذلك حسب انطباق شروط الاستحقاق الرئيسية والتي تتلخص في التالي:

أن يكون المواطن المسجل سعودي الجنسية.

كما يستثني من الجنسية الأم غير السعودية ولها أطفال سعوديين.

ويكون المسجل من أب سعودي أو أم سعودية له نصيب من راتب الضمان.

يتم شمول المعاقين والمؤهلين صحيا في رواتب الضمان تحت بند التأهيل الشامل.

كما يتم صرف راتب شهري لرب الأسرة الذي لا يكفي الحد الأدنى من الراتب لديه من حد الكفاف.

كما يتم صرف راتب للشاب العاطل فوق سن 18 عاما وحتى يبلغ 24 عاما.

شروط الضمان الاجتماعي الجديدة

كانت جميع الشروط السابقة هي أساس التسجيل وقبول طلب الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية، وذلك فيما مضى، وحرصا من الوزارة على الطفل والأسرة تقوم بالتحديث المستمر في خدمات الوزارة وشروط الاستحقاق، وقد قامت باستحداث شروط جديدة لا يتم صرف المعاش دونها وقد ي}دي الإخلال بها إلى إيقاف راتب الضمان بشكل نهائي وهي:

لابد من يكون الأطفال من التابعين لرب الاسرة أو الأرملة أو المطلقة الراغبة في الحصول على راتب الوزارة، والذي لم يبلغ 18 عاما، الاستمرار في الدوام الرسمي في التعليم، الحصص الإلكترونية ويتم إثبات الحضور والالتزام به بشكل يومي، على أن يكون ولي الأمر مسؤولا بشكل مباشر عن التعليم. من الهام حصول الطفل على جميع التطعيمات اللازمة له دون الإخلال بمواعيدها وإلا يقوم ولي الأمر لتعريض نفسه للمسائلة. يتم عمل المراجعة الصحية السنوية للمستفيدين والتابعين لرب الاسرة.

العقوبات التي يتم تطبيقها على المخالفين

تقوم وزارة الموارد البشرية متابعة تنفيذ شروط الاستحقاق الجديدة ويتم متابعة المخالفين والذين يتم إرسال إنذار للمستفيد بضرورة التنفيذ خلال عشرة أيام من وقت الإنذار، ويكون للمخالفين العقوبات التالية:

المخالفات العقوبات المخالفة الأولى بعد عشرة أيام يتم خصم المبلغ المقرر عند احتساب الحد الأدنى للمعاش لمدة ثلاثة شهور المخالفة الثانية تقوم الوزارة بخصم المبلغ المقرر عند احتساب الحد الأدنى لمعاش الأسرة لمدة عاما كاملا. المخالفة الثالثة يتم الإيقاف النهائي للمبلغ المقرر عند احتساب الحد الأدنى للأسرة.

تسجيل طلب معاش الضمان الاجتماعي

تقوم وزارة الموارد البشرية بفتح باب التسجيل في الحصول على راتب الضمان الاجتماعي للأفراد والأسر الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، حيث يتم الدخول على رابط الوزارة الرسمي واستخدام الخدمات الإلكترونية لوزارة التنمية الاجتماعية، على أن يتم تسجيل كافة البيانات الشخصية للمستفيد الفرد أو بيانات الفرد والتابعين له للأسرة، كما تقوم الوزارة بقبول تسجيل المعاقين في التأهيل الشامل.