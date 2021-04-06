كورونا يواصل الفتك بـ المكسيك .. 1.247 إصابة و252 وفاة جديدة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أشارت بيانات وزارة الصحة المكسيكية إلى ارتفاع حصيلة الإصابات بوباء "كوفيد 19"، إلى مليونين و251 ألفًا و705 حالات.
وأفادت "الوزارة" بأن الفيروس التاجى أودى بحياة 204 آلاف و399 شخصًا منذ بداية الجائحة.
وتأتى المكسيك فى المركز الـ14 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بـ فيروس كورونا المستجد، فيما تعد ثالث دولة من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.
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