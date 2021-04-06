الإجراءات اللازمة لتغيير الآيبان البنكي حساب المواطن 1442، الكثير من الأشخاص من المستحقين لدعم حساب المواطن في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، في حالة استفسار عن الإجراءات اللازمة للمستخدمين بعد ان يتم تغيير الآيبان البنكي، حيث يتم من خلال هذا الآيبان البنكي الجديد استقبال الدعم الشهر بالذي يتم طرحه للمستحقين من قبل برنامج حساب المواطن، حيث تداولت كثيرا الاخبار خلال الايام القليلة الماضية عن الإجراءات والتفاصيل الهامة التي من اللازم اتخاذها في حالة تغيير الآيبان البنكي الخاص بحساب المواطن، ونظرا للكثير من التساؤلات فإننا سوف نقوم بطرح كافة التفاصيل الخاصة بالإجراءات اللازمة لتغيير الآيبان البنكي الخاص بحساب المواطن في السعودية.

الاجراءات اللازمة لتغيير الآيبان البنكي حساب المواطن

قام حساب المواطن من خلال الموقع الرسمي الخاص به بتحديد الإجراءات اللازمة التي يجب اتباعها بعد اجراء الآيبان البنكي الخاص بالمستحق، حيث تم التنويه من قبل خدمة المستفيدين انه اذا قام المستخدم بتغيير الآيبان الخاص بالمستحق قبل تاريخ العاشر من شهر ابريل سوف يتم التحقق من الآيبان البنكي في حالة الدورة الخاصة بشهر مايو من حساب المواطن، حيث يتم التحقق في البداية من قبل برنامج حساب المواطن من الآيبان الحديث الذي تم تحديثه من قبل المستحق، حيث انه فور التحقق من الآيبان البنكي الذي تم اضافته فسوف اصل رسالة نصية الى الانسحاق تفيد بالموعد المخصص لصرف الدعم الخاص بحساب المواطن، ومن ثم سوف يتم إضافة الدعم الى الحساب الخاص به.

موعد صرف دعم حساب المواطن

بالتزامن مع اقتراب يوم العاشر من شهر ابريل، وهو اليوم الرسمي الذي يتم فيه صرف الدعم الشهري الخاص ببرنامج حساب المواطن، حيث من المقرر ان يتم هذا الشهر صرف الدعم الخاص ببرنامج حساب المواطن للمستحقين في يوم الحادي عشر من شهر ابريل الجاري والذي يوافق يوم الاثنين، حيث أنه في يوم العاشر من شهر ابريل الجاري سوف يوافق يوم السبت، وبالتالي فقد يتم تأجيل صرف الدعم الخاص ببرنامج حساب المواطن في اليوم التالي وهو يوم الحادي عشر من شهر ابريل، على ان يتم توافر الشروط والضوابط اللازمة والتي تم تحديدها من قبل برنامج حساب المواطن.