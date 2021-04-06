موعد صرف المكرمة الملكية شهر رمضان 1442 لمستحقي مكرمة الملك سلمان

تساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف المكرمة الملكية والتي تصرف في شهر رمضان 1442، وذلك بعد أن قام الملك سلمان بإصدار قرار ملكي بمنح المواطنين الذين يحصلون على دعم الضمان الاجتماعي الحصول على ذلك الدعم المعروف باسم مكرمة الملك سلمان، وهو الأمر الذي دعا معظم المواطنين السعوديين المستحقين للمكرمة للبحث عن الموعد المحدد الذي يتم فيه صرفها، وقد قام جلالته بذلك بغرض التخفيف عن كاهل المواطن، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وقد استمر ذلك منذ سنوات كثيرة مضت، حيث يتقرر صرف هذه المكرمة في قبيل شهر رمضان الكريم.

لقد اعتاد الشعب السعودي على أن يكون موعد صرف المكرمة الملكية بعد أن يتم صرف مبلغ الضمان الاجتماعي، وذلك في بداية حلول شهر رمضان الكريم، وقد تم تقرير صرف معاش الضمان الاجتماعي في هلال يوم الثالث عشر من شهر أبريل الحالي، والذي يتوافق بشكل تام مع بداية شهر رمضان المعظم، على أن يتم صرف المكرمة بعد نزوله بأيام بسيطة، فسوف يكون في خلال العشر أيام الأول من شهر رمضان الكريم أعاده الله عليكم وعلينا بالخير والبركة.

لقد أعلن جلالته العام الماضي أن تكون المكرمة في خلال العام الماضي حوالي مليار وستمائة مليون ريال سعودي، والتي قام جلالته بالإعلان عن توزيعه للأشخاص المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي، وبهذا يكون الشخص المستفادة من معاش الضمان الاجتماعي قد حصل على زيادة تقدر ب ١٠٠ ريال على معاشه، بينما حصل التابع له على زيادة تقدر ب ٥٠٠ ريال سعودي، وذلك ضمن الدعم الذي تقدمه المملكة لمواطنيها بشكل مستمر.