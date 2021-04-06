موعد إيداع حساب المواطن دفعة شهر أبريل 2021 في حسابات المستحقين

أعلنت الحكومة السعودية عن موعد إيداع حساب المواطن في دفعة شهر أبريل 2021 في الحسابات الخاصة بمستحقي الدعم، حيث ينتظر الكثير من المواطنين المستفيدين من الدعم النقدي لبرنامج حساب مواطن إيداع مستحقاتهم المالية لدى الحسابات البنكية للمواطنين، وتزداد التساؤلات عن مواعيد الصرف خاصة مع اقتراب حلول رمضان والبقاء على قدومه ما لا يزيد عن أسبوع والمواطنين المستفيدون في حاجة إلى الأموال لتوفير وشراء احتياجاتهم الأساسية من السلع الغذائية واللوازم المعيشية، فضلا عن مستلزمات رمضان وشراء كافة ما ينقص منازلهم من الاحتياجات الضرورية قبل أسبوع من حلول شهر رمضان حتى يتفرغوا للصيام بالنهار والقيام بالليل ورغبة منهم في الاستفادة من العروض التجارية المقدمة للعملاء بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان.

حساب مواطن هو عبارة عن دعم ومساعدة في صورة دعم نقدي تقدمة وزارة العمل السعودية للمواطنين من أصحاب الدخول المحدودة والمعدومة بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين ورقابة الأمير محمد بن سلمان برفع الضرر و الأعباء عن المواطنين أصحاب الدخول المعدومة بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار الخاص بالسلع الغذائية الذي شمل كل المنتجات الغذائية وأسعار الكهرباء، والمحروقات من أجل حياة كريمة تليق بالمواطن السعودية.

يمكن للمواطن معرفة ميعاد صرف حساب مواطن للمستحقين من مصادرها الرسمية الموثوقة بعيدا عن الأخبار الغير سليمة والإشاعات التي تروجها بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من خلال اتباع ما يلي:

الدخول على رابط حساب مواطن

تسجيل الدخول من خلال الاسم ورقم الهوية.

إدخال كافة البيانات التي يريدها الموقع.

أدخل رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

تأكد من إدخال كافة البيانات بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة استعلام.

ومنها ستظهر لك كافة المعلومات التي تريد الحصول عليها.