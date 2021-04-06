نظام نور برقم الهوية 1442 الاستعلام عن نتائج الطلاب بالمملكة Nour

نظام نور التعليمي السعودي أصبحت منصة نور التعليمية من أهم المنصات بالمملكة التي يعتمد عليها جميع أولياء الأمور والطلاب وذلك لأنها لها دور هام وفعال في العملية التعليمية حيث من خلالها يتم الحصول على مختلف الخدمات التعليمية لكافة الطلاب بمختلف الصفوف والمراحل التعليمية المتنوعة بدء من رياض الأطفال مرورًا بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية وذلك بعد قرار وزارة التعليم السعودية بإيقاف التعليم في المدارس والفصول وحل محلها التعليم الاليكتروني، كما أن الوزارة عملت عدد من المنصات التعليمية وأصبحت تلك المنصات همزة وصل بينها وبين الطلاب حتى يتمكنوا من الحصول على كافة الخدمات التعليمية بدون الذهاب إلى المدرسة، وتعتبر خطوة التعليم الاليكتروني أحد أهم الخطوات التي اتخذتها المملكة للاتجاه إلى طريق الرقمنة وتحقيق رؤية ٢٠٣٠ التي تسعي المملكة إلى تحقيقها وذلك بسبب البنية التحتية الهائلة للمملكة من حيث التطور الاليكتروني ونظم الاتصالات والانترنت بالممبكة، وحتى يمكن الاعتماد على الرقمنة بشكل كامل.

نظام نور

نظام نور هو موقع إلكترونية يوفر العديد من الخدمات التعليمية التي يحتاجها الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين أيضا ويمكن للجميع الاستفادة من الخدمات الاليكترونية التعلمية إلا تقدمها المنصة من خلال القيام بعملية تسجيل الدخول على الرابط الخاص بها وإدخال كافة البيانات التي يطلبها الموقع، وأصبح الآن متاح على المنصة تسجيل طلاب رياض الاكفال الجدد للعام الدراسي الجديد فهل كافة أولياء الأمور سرعة التوحة إلى الموقف من أجل تسجيل قيد أبنائهم بمرحلة رياض الأطفال، وسوف نوفر لك عزيزي القارئ الخطوات من خلال السطور القليلة المقبلة.

تسجيل رياض الأطفال عبر منصة نور

لا تمام عملية تسجيل طلاب مرحلة الرياض بالمملكة العربية فقط عليك اتباع ما يلي:

الدخول على رابط نور التعليمي.

تسجيل الدخول على الرابط.

إدخال الاسم ورقم الهوية الوطنية.

عليك اختيار قيد طلاب مرحلة رياض الأطفال.

أدخل كافة بيانات الطفل مع إدراج صورة له.

اكتب صلة القرابة التي تربطك بالطفل

اكتب كافة بيانات الطفل من الاسم وتاريخ الميلاد.

بالاصافة إلى بيانات ولى الأمر التي يجب إدخالها.

اضغط على أيقونة تسجيل.