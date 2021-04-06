competition الاشتراك في مسابقة منصة مدرستي تٌبرمج backtoschool.sa ساعة برمجة دخول ماين كرافت

مسابقة منصة مدرستي ساعة برمجة وتسجيل الدخول إليها والتي أطلقتها المنصة الإلكترونية للطلاب وتحميل لعبة ماين كرافت، حيث يقوم الطالب باتباع عدد من خطوات الدخول للعبة باتباع عدد من الخطوات والتي يكون الهدف الأساسي من اللعبة هي تعزيز القدرة الرقمية والتنفسية للطلاب واكتشاف المواهب الإلكترونية للطلاب وهو تصرف ذكي من وزارة التربية والتعليم باستخدام الطرق الإلكترونية المفضلة لدى الأطفال في الوقت الحالي بديلا عن اللعب الغير مفيدة.

التطورات في النظام التعليمي السعودي

ساعة البرمجة Hour of Code تسجيل الدخول

ساعة البرمجة تسجيل الدخول للاشتراك في المسابقة الكبيرة التي قامت منصة مدرستي بإطلاقها ليتم تفعيل ساعة البرمجة، وتأتي في المرحلة الأولى ضمن عدد من المراحل في المسابقة ويشترك فيها الطالب وولي الأمر أيضا وكذلك المعلم وقائد المدرسة، وتقوم بتحقيق المستهدف منها وهي تعريف الجميع بعالم البرمجة الجديد، وذلك في خطط المملكة ووزارة التعليم السعودية الجديدة في التحول الرقمي في مؤسسات الوزارة ليقوم الجميع بالتعامل فيها، ولا تشترط المسابقة المعرفة السابقة للبرمجة ولكن تقوم بتدريب المستخدم على الأساسيات بطريقة بسيطة، حيث يحب الجميع الاشتراك في الألعاب ولذلك كان باب في تعليم الجميع أساسيات التعامل الرقمي، حيث تسعة المملكة في خطة “رؤية 2030” في تعزيز مهارات الطالب الرقمية وشحذها حيث يتمكن المستخدم من التعرف على أساسيات التعامل الإلكتروني الرقمي وتوسيع الآفاق الحالية إلى المعرفة المستقبلية التي يتعرف عليها جميع أفراد المجتمع.

مسابقة منصة مدرستي الأهداف المطلوبة منها لعبة ماين كرافت عمل جو من التنافس الإيجابي بما يجذب المستخدم بدلا من التلقين المباشر.

وضع أساسيات التعامل الرقمي الإلكتروني لكل مستخدم.

تعريف المستخدمين بثقافة البرمجيات وهو عالم التعامل في رؤية 2030 المستقبلية.

يتم اكتشاف المتفوقين والمواهب في عالم البرمجة ويتم انتخابهم.

يتم تعزيز التشارك الإيجابي وتبسيط العلاقة بين الطالب والمعلم وكذلك ولي الأمر.

تعريف ولي الأمر بالمعرفة الحديثة بما ينعكس بشكل إيجابي على الطالب.

عن لعبة ماين كرافت هي لعبة شيقة جدا وجذابة لكل المشتركين ويتم طلب الجمع بين قريتين من المشتركين ويتم استخدام عالم البرمجة بفض النزاع بين قريتين في هذه اللعبة، حيث لا تشبه تلك اللعبة الألعاب التي تأتي من العالم الغربي والتي تعتمد بشكل أساسي على الحروب والسلاح والقتا بل تقوم بتعزيز روح التصالح والتشارك بين المستخدمين بالمصالحة بين القريتين، ويتم بشكل تدريجي بتطوير القدرات الخاصة بالطلاب وأولياء المدارس والمعلمين بما ينعكس بشكل إيجابي على توصيل المعلومة بسهولة للطالب وأيضا يتشارك في هذا ولي الأمر الذي يساعد الطالب في الاستذكار بشكل عام، ويتم تفعيل اللعبة على مرحلتين:

في المرحلة الأولى يتم تنزيل اللعبة وإنجاز المهمة المطلوبة، تفعيل ساعة البرمجة، عبر استخدام المركبات البرمجية لمن ليس لديهم معلومات سابقة في عالم البرمجة.

بالمرحلة الثانية من الممكن التفعيل بطريقة لغة بايثون لمن لديهم خبرة برمجية مسبقة ولا يتم الاشتراك فيها إلا بمشاركة المعلم

يقوم الطالب والمستخدم بالدخول على رابط منصة مدرستي تبرمج. يقوم الطالب بعمل تسجيل جديد. تفتح للمستخدم صفحة البيانات. يقوم بكتابة رقم الهوية الرقمية – رقم الجوال – رمز التحقق. لابد من التأشير على أيقونة “أنا لست روبوت”. يبدأ بالضغط على أيقونة “تحقق”. ويتم تحميل اللعبة والدخول عليها من خلال حساب الطالب على منصة مدرستي.

خطوات الاشتراك في مسابقة منصة مدرستي