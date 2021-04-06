كورونا يجبر البيت الأبيض على إلغاء مسابقة دحرجة بيض الفصح

بسبب جائحة فيروس كورونا، يجد البيت الأبيض نفسه مجبرا على إلغاء مسابقة دحرجة بيض الفصح للعام الثاني على التوالي، غير أن ذلك لم يحل دون أن يعرج الرئيس الأميركي جو بايدن على هذا التقليد.
وألقى بايدن كلمة مقتضبة الاثنين من البيت الأبيض احتفالا بالعطلة مع زوجته جيل بايدن وأرنب عيد الفصح الشهير يقف إلى جوارهما.
العجيب أن من تقمص شخصية الأرنب الأسطوري، كان مستشار الرئيس العسكري ليفتنانت كولونيل براندون وستلينغ من سلاح الجو الأميركي.
وقال بايدن "نتطلع إلى العام القادم، حيث سيفرح البيت الأبيض بالموسم مرة أخرى، وستكون هناك (مسابقة) دحرجة بيض عيد الفصح مرة أخرى".
الحدث الذي يقام في اليوم التالي لعيد الفصح، عادة ما يجلب ثلاثين ألف طفل وولي أمر إلى مروج البيت الأبيض.
واضطر بايدن هذا العام إلى الاكتفاء بإرسال الآلاف من بيض عيد الفصح التذكاري لعام 2021 إلى مواقع التطعيم ضد كورونا ومستشفيات محلية.
كان الرئيس الأميركي السابق رذرفورد ب. هايز هو من بدأ تقليد دحرجة بيض الفصح في البيت الأبيض عام 1878.
وحدث في غير مرة أن اضطرت الإدارات الأميركية إلى تنظيم الحدث خارج البيت الأبيض أو إلغائه تماما.
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