كورونا فى المغرب .. 132 إصابة جديدة و7 حالات وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أفادت وزارة الصحة المغربية بارتفاع حصيلة الإصابات بوباء "كوفيد 19"، فى المملكة إلى 498 ألفًا و329 كما وصل إجمالى الوفيات إلى 8857.
وأشارت "الوزارة" إلى أن 4 ملايين و35 ألفًا و233 تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم للوقاية من فيروس كورونا، فيما تلقى ثلاثة ملايين و95 ألفًا و123 الجرعة الثانية.
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