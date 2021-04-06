كورونا فى المغرب .. 132 إصابة جديدة و7 حالات وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أفادت وزارة الصحة المغربية بارتفاع حصيلة الإصابات بوباء "كوفيد 19"، فى المملكة إلى 498 ألفًا و329 كما وصل إجمالى الوفيات إلى 8857.

وأشارت "الوزارة" إلى أن 4 ملايين و35 ألفًا و233 تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم للوقاية من فيروس كورونا، فيما تلقى ثلاثة ملايين و95 ألفًا و123 الجرعة الثانية.