إعصار إندونيسيا .. سيروجا يحصد أرواح 127 شخصا ويدمر آلاف المنازل

جدة - نرمين السيد - وأشارت فضائية "يورو نيوز عربية"، إلى أن إعصار "سيروجا" الاستوائى خلف دمارا كبيرا فى اندونيسيا وتيمور الشرقيّة المجاورة حيث أسفر الإعصار عن وقوع عدة انهيارات أرضية و فيضانات.

إعصار إندونيسيا

وتسبب إعصار محمل بالرياح العاتية والأمطار الغزيرة فى وقوع مزيد من المآسى فى دول جنوب شرق آسيا وعلى رأسها اندونيسيا بعد كوارث طبيعية تعرضت لها تلك البلاد حوّلت بعض مدنها الصغيرة إلى حقول موحلة، كما تم اقتلاع الأشجار، وإجبار آلاف الأشخاص على اللجوء إلى الملاجئ.