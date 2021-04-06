عروض العثيم الجبارة في المملكة لشهر رمضان المعظم حتى 6أبريل

عروض العثيم السعودية، تسعى دائمًا أسواق العثيم إلى توفير العديد والمزيد من العروض لكي تنال رضا عملائها والحصول على ثقتهم، وتعد أسواق العثيم من أهم المجمعات التجارية التي توجد في المملكة العربية السعودية، تتجدد عروض العثيم كل أسبوع ويوجد به جميع المستلزمات المنزلية من الأطعمة والمشروبات، في هذا المقال سوف نتعرف على أقوى تخفيضات أسواق العثيم لأحدث العروض المقدمة من متجر العثيم لذلك حرصنا على تقديمها لعملاء متجر العثيم لكي يستفيدوا بهذه التخفيضات الكبيرة التي تنال إعجابهم وترضيهم في شهر رمضان المبارك حتى تعم الفرحة والسرور على كل العملاء الكرام الذي يثقوا في متجر العثيم.

عروض العثيم الجبارة

بكل أسبوع تتجدد عروض وخصومات أسواق العثيم السعودية وذلك بسبب اقتراب شهر رمضان المبارك، فيمكن أن يتم الحصول على خصومات كبيرة على الأطعمة مثل اللحوم والفواكه وأيضًا على المنظفات المنزلية.

سعر كيلو لحم الغنم بدون عظم هو 54.95 ريال سعودي.

سعر كيلو لحم غنم بالعظم هو 69.95 ريال سعودي.

سعر كيلو لحم الغنم الروماني بالعظم هو 42.95 ريال سعودي.

سعر كيلو لحم عجل بلدي بالعظم هو 35.95 ريال سعودي.

سعر كيلو مفروم بقر البرازيلي هو 22.95 ريال سعودي.

سعر كيلو لحم الغنم الباكستاني بالعظم هو 25.95 ريال سعودي.

سعر كيلو لحم عجل باكستاني بدون عظم هو 31.95 ريال سعودي.

سعر أرز بسمتي 10 كيلو جرام هو 58.95 ريال سعودي.

سعر عبوة الكريم كراميل هو 19.95 ريال سعودي.

سعر نصف كيلو شوربة شوفان كويكر هو 6.95 ريال سعودي.

سعر مكرونة وفرة 400 جرام هو 4.95 ريال سعودي.

سعر عبوة حليب المراعي هو 41.95 ريال سعودي.

سعر كيلو زيت شمس عباد الشمس هو 19.95 ريال سعودي.

سعر دجاج ديلوكس 400 جرام هو 93.95 ريال سعودي.

عروض العثيم السعودية على اللحومعروض العثيم السعودية على مستلزمات المنزل

سعر عصير البرتقال كويك 400 جرام هو 18.95 ريال سعودي.