نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1443 noor.moe.gov.sa التسجيل الإلكتروني للروضات

نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1443، من أهم الموضوعات على الساحة الآن بالمملكة العربية السعودية، حيث يتساءل الكثير من أولياء الأمور عن موعد فتح التسجيل لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1443، والشروط الواجب توافرها للتسجيل والرابط المباشر لنظام نور لإتمام عملية التسجيل، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” وحرصاً على توفير المعلومة الصحيحة لمتابعينا، فإننا نضع بين أيديكم تفاصيل هذا الموضوع خلال السطور التالية.

الدخول على موقع نظام نور الإلكتروني “noor.moe.gov.sa“.

كتابة الاسم ورمز التحقق وكلمة السر.

الضغط على تسجيل دخول.

الدخول على أيقونة تسجيل الأبناء.

الضغط على تسجيل طالب جديد.

قيام ولي الأمر بملء البيانات الخاصة بالطفل وبيانات ولي الأمر والأم.

الضغط على التالي.

تحديد الصف المتقدم عليه ثم صفحة بيانات الطالب.

الضغط على التالي.

الدخول على صفحة بيانات المدرسة والموافقة على الإقرار.

الضغط على خانة التسجيل لتأكيد الطلب.

رابط نظام نور لتسجيل رياض الأطفال 1443التسجيل في نظام نور عبر الجوال

موعد التسجيل للروضات 1443

يبدأ التسجيل الإلكتروني من خلال نظام نور، للروضات للعام الدراسي 1443 من يوم الأربعاء الموافق 25 شعبان 1442، الموافق 7 أبريل 2021، حيث اهتم النظام بفتح التسجيل في هذا التوقيت، بالتزامن مع قُرب بدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442، التي تم تقديمها لتبدأ في الأول من رمضان 1442.

نظام نور تسجيل طالب جديد

يعتبر نظام نور الإلكتروني من أهم الأنظمة الإلكترونية الرسمية داخل المملكة، وهو معتمد لدي وزارة التعليم السعودية لتقديم عدد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور والهيئة التعليمية والإدارية، حيث يتم عن طريق نظام نور تسجيل طالب جديد بالصف الأول الابتدائي، كما يتم من خلال نظام نور نتائج الطلاب عرض نتائج الطلبة الشهرية والفصلية، ويستطيع ولي الأمر متابعة مستوي الأبناء تعليمياً والتواصل مع معلم الفصل لمتابعة الطالب، كما يتم من خلاله تقديم خدمات للمعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية.

وجود شهادة صحية للطفل صادرة من مستشفي أو هيئة صحية معتمدة.

بالنسبة للمستوي الأول أن يكون الطفل قد أتم 3 سنوات.

المستوي الثاني يكون الطفل بلغ 4 سنوات.

المستوي الثالث أن يكون الطفل بلغ 5 سنوات.

شروط التسجيل لرياض الأطفال