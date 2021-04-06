جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الدفاع الفنزويلى، فلاديمير بادرينو لوبيز، اليوم الثلاثاء، مقتل 8 عناصر من جيش بلاده، وإصابة 34 آخرين، عقب عملية عسكرية فى ولاية أبورى على الحدود مع كولومبيا.





وقال، فى تصريحات تلفزيونية: "بلغت خسائرنا فى صفوف القوات المسلحة البوليفارية الوطنية 8 قتلى و34 جريحا"، متابعا: "عملية الدرع البوليفارية 2021 للجيش الفنزويلى أسفرت عن تصفية 10 مسلحين، وتدمير 6 مخيمات والقبض على 33 شخصا". كانت القوات الفنزويلية قد أطلقت يوم 21 مارس الماضى عملية واسعة على الحدود مع كولومبيا تستهدف تنظيم "القوات المسلحة الثورية الكولومبية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 8 من جنود الجيش الفنزويلى وإصابة 34 آخرين خلال عملية عسكرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.