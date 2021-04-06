"أم المعارك".. هكذا يستفيد ريال مدريد من "الوضع الحالي"

في تصريحات تبدو متشائمة بالنسبة لحظوظ عملاق الشمال الإنجليزي، اعتبر مدرب ليفربول الأسبق رافائيل بنيتز أن ريال مدريد سيستفيد بشكل أكبر من ليفربول من غياب المشجعين خلال مباراتي دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويلعب ليفربول مع ريال مديد في إسبانيا اليوم الثلاثاء، قبل أن يلتقي الفريقان إيابا الأسبوع المقبل في ملعب "أنفيلد" الذي شهد معاناة بطل إنجلترا هذا الموسم في الدوري المحلي الممتاز في ظل إقامة المباريات دون مشجعين بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال بنيتز، الذي تولى قيادة ليفربول خلال الفترة 2004-2010، وقاده للقب دوري الأبطال عام 2005 حين تفوق على ميلان في نهائي تاريخي، كما قضى فترة قصيرة في تدريب ريال، إنه من المهم للفريق الإنجليزي أن يهز شباك منافسه الإسباني في مباراة الذهاب.

وكتب بنيتز في عمود بصحيفة التايمز البريطانية "إذا فعل ذلك، سيضطر ريال إلى الهجوم في المباراة الثانية في أنفيلد، وحينها ستظهر ثغرات في خط الدفاع".

وأضاف: "عندما كنت مدربا لليفربول في موسم 2008-2009 ذهبنا إلى "برنابيو" وفزنا 1-صفر. كنا ندرك أن المباراة التالية في أنفيلد ستكون مهمة بوجود المشجعين. ضغطنا من الدقيقة الأولى وسجلنا مبكرا قبل أن نفوز 4-صفر. غياب المشجعين سيساعد ريال هذه المرة".

ويعتقد بنيتز أن مفتاح المباراة سيتمثل في إيقاع اللعب.

وقال المدرب الإسباني "إذا نجح ليفربول في اللعب بشراسة في منتصف الملعب فإنه سيجعل الأمور صعبة على ريال الذي من المعتاد ألا يهاجم مع سرعة ليفربول".

وأضاف "يتحلى ريال بالدقة في التمرير وسيحاول الاحتفاظ بالكرة، لكنه إذا وصل إلى الثلث الأخير سيكون بوسعه أن يكون خطيرا لأنه يستطيع التسجيل بطرق مختلفة".