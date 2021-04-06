مقتل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى وإصابة زوجته فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - قتل فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، أثناء تواجده فى سيارته بصحبة زوجته التى أصيبت بالرصاص فى الظهر، حسبما ذكرت وزارة الصحة ووكالة الأنباء الفلسطينية.





وفى بيان صحفى، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطينى بالرصاص الحى فى رأسه قرب بلدة بير نبالا بالضفة الغربية، وإصابة زوجته بالرصاص الحى فى الظهر إصابة خطيرة. كما أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن الحادث وقع فجرًا، عندما كان الزوجان فى سيارتهم قرب قرية بير نبالا شمال غرب القدس.

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