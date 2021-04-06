نتنياهو يهدد إيران: ستواجهون خطرا جسيما

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست، جاءت تصريحات نتنياهو عشية المحادثات المرتقبة اليوم بين إيران ومجموعة الدول الموقعة على الاتفاق النووى الإيرانى "1+4"، والتى تضم "بريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا، وألمانيا"، لبحث سبل تفعيل ذلك الاتفاق من جديد.
ويعتبر نتنياهو أحد المعارضين الرئيسيين للاتفاق النووى الإيرانى، الذى يهدف للحد من قدرة طهران على إنتاج أسلحة نووية، إذ يرى أن الاتفاق مكن بالفعل إيران من أن تصبح قوة نووية فى المستقبل.
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