جدة - نرمين السيد - يعلن الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين، اليوم الثلاثاء، اسم المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد المشاورات النيابية مع ممثلى الكتل السياسية المختلفة فى دولة الاحتلال، أمس الإثنين.





وحسبما نقل موقع "i24 نيوز" الإسرائيلى، حصل زعيم "الليكود" بنيامين نتنياهو على 52 توصية من برلمانيين فى الكنيست لتكليفه رئيسًا للوزراء، مقابل حصول بزعيم "يش عتيد" يائير لابيد على 45 توصية، وحصول زعيم "تحالف يمينا" نفتالى بينيت على 7 توصيات فقط. يذكر أن عدد الأحزاب والتحالفات التى دخلت البرلمان الإسرائيلى "الكنيست" بعد الانتخابات الأخيرة بلغ 12 حزبًا وتحالفًا سياسيًا، أكبرها حزب الليكود الفائز بـ30 مقعدًا برلمانيًا، والذى يتزعمه رئيس الوزراء الحالى نتنياهو، وأصغرها القائمة "العربية الموحدة" برئاسة الإخوانى منصور عباس، والتى حصلت على 4 مقاعد. وكان الرئيس الإسرائيلى ريفلين عقد مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة، أمس الإثنين، تزامنًا مع مثول نتنياهو أمام المحكمة العليا بسبب اتهامات تلاحقه منذ سنوات بالفساد والرشوة وتحقيق المكاسب الشخصية من خلال منصبه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتنياهو يحصد أكبر عدد من التوصيات لتعيينه رئيسًا للحكومة الإسرائيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.