كردستان العراق يحظر السفر بين المحافظات بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان صحفي، إن "هذا القرار يأتى مع إيقاف العمل بقرار الحظر الجزئى المعمول به سابقا، الذى فرض حظر التنقل بين محافظات إقليم كردستان مع المحافظات الأخرى ثلاثة أيام من الأسبوع".

وأضافت: "تستثنى من القرار الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والتحالف الدولي، والدبلوماسيين والبعثات الرسمية، كما يستثنى المواطنين المقيمين فى إقليم كردستان، إلى جانب المرضى ممن هم فى حاجة لتلقى العلاج فى الإقليم".

وأشارت إلى أن "القرار لا يشمل التجار والمستثمرين، مع استمرار التجارة بين الإقليم والمحافظات، وأخذ الإجراءات الوقائية بعين الاعتبار".