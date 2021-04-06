إعصار إندونيسيا.. سيروجا يحصد أرواح 157 شخصا

جدة - نرمين السيد - وأشار المركز الإندونيسى لإدارة الكوارث إلى مصرع 130 شخصا فى جزر إندونيسية عدة، قريبة من تيمور الشرقية التى قضى فيها أيضا 27 شخصا وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى 113 قتيلا.
وحسب موقع روسيا اليوم، تبحث فرق الإنقاذ عن أكثر من 70 شخصا مفقودين، مستخدمة أحيانا الحفارات لإزالة الركام الناجم عن مرور الإعصار.
وقال راديتيا جاتي، الناطق باسم الوكالة الاندونيسية لإدارة الكوارث: "يتوقع أن تستمر الأحوال الجوية القصوى فى الأيام المقبلة" بسبب الإعصار.
وتسببت الأمطار الغزيرة فى الأيام الأخيرة بفيضانات وانزلاقات تربة جرفت منازل أحيانا ولجأ أكثر من عشرة آلاف شخص إلى مراكز إيواء.
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