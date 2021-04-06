اليمن: وفاة رئيس مخابرات الحوثيين فى ظروف غامضة

جدة - نرمين السيد - وكانت وسائل إعلام يمنية موالية للحوثيين أعلنت، أمس الإثنين، عن وفاة سلطان صالح زابن والذى وضعته الولايات المتحدة على قائمة العقوبات فى ديسمبر 2020، وكذلك على القائمة السوداء لمجلس الأمن الدولى فى فبراير الماضى.

وكان زابن مدير المخابرات فى صنعاء والمناطق الخاضعة للحوثيين، إذ قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تتهمه "باعتقال واحتجاز تعسفى وتعذيب واغتصاب النساء استهداف الناشطات اللواتى يعارضن الحوثيين".

كما اتهم مجلس الأمن الدولى، زابن بالتورط فى "أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار فى اليمن"، وأنه "لعب دورًا بارزًا فى سياسة الترهيب واستخدام الاعتقال والتعذيب والعنف الجنسى واغتصاب الناشطات السياسيات".