اليابان تعلن تمديد العقوبات على كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات اليابانية، تمديد عقوباتها على كوريا الشمالية عامين‭ ‬إضافيين، لمواصلة الضغط على بيونج يانج للتخلى عن برامجها النووية والصاروخية ولإحراز تقدم بشأن قضية اختطافها السابقة للمواطنين اليابانيين.





ووفقا لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية، فإنه بموجب العقوبات، تواصل طوكيو حظرها لكل التجارة بين اليابان وكوريا الشمالية، فضلا عن حظر دخول جميع السفن الكورية الشمالية إلى الموانئ اليابانية. وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخين باليستيين فى 25 مارس الماضي، فى بحر اليابان، فى أول استفزاز من هذا النوع خلال عام وفى انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولى وتعهدت اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالتعاون من أجل التنفيذ الكامل لعقوبات الأمم المتحدة وبذل جهود "منُسقة" تجاه نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.

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