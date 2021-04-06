أكثر من 150 قتيلا في فيضانات إندونيسيا وتيمور الشرقية

قتل ما لا يقل عن 157 شخصا واعتبر العشرات في عداد المفقودين في فيضانات وانزلاقات تربة ناجمة عن الإعصار "سيروجا" في إندونيسيا وتيمور الشرقية، حسبما أظهرت حصيلة جديدة أعلنت الثلاثاء.
وأشار المركز الإندونيسي لإدارة الكوارث إلى مقتل 130 شخصا في جزر إندونيسية عدة، قريبة من تيمور الشرقية التي قضى فيها أيضا 27 شخصا. وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى 113 قتيلا.
وتبحث فرق الإنقاذ عن أكثر من 70 شخصا مفقودين، مستخدمة أحيانا الحفارات لإزالة الركام الناجم عن مرور الإعصار.
وقال راديتيا جاتي، الناطق باسم الوكالة الاندونيسية لإدارة الكوارث: "يتوقع أن تستمر الأحوال الجوية القصوى في الأيام المقبلة" بسبب الإعصار.
وتسببت الأمطار الغزيرة جدا في الأيام الأخيرة بفيضانات وانزلاقات تربة جرفت منازل أحيانا. ولجأ أكثر من عشرة آلاف شخص إلى مراكز إيواء.
وطمرت الوحول الكثير من المنازل والطرقات والجسور واقتُلعت أشجار، وهذا ما يعرقل عمل عناصر فرق الإنقاذ الذين يحاولون الوصول إلى أكثر المناطق تضررا.
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