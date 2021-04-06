Noor Results: برنامج نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية 1442 رابط تسجيل الأبناء

ننشر رابط تسجيل الدخول إلى برنامج نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق للطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام (الابتدائي – المتوسط – الثانوي) فور تفعيل وزارة التعليم عام برابط نظام نور بالسجل المدني وبدون رقم سري لوي الأمر والطالب، حيث يتم البحث من جانب المستفيدين والمستفيدات من الخدمات التعليمية الإلكترونية المقدمة من جانب الوزارة من خلال نظام نور للنتائج عن رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط لسهولة الدخول إلى الحساب الشخصي في برنامج نور التعليمي، فلا يحتاج الطلاب أو أولياء الأمور إلى تعبئة بيانات من الممكن نسيانها مثل اسم المستخدم أو كلمة المرور، وإنما يتم الدخول مباشرةً إلى صفحة نتائج الطلاب في نظام نور للطالب عن طريق تعبئة رقم الهوية أو رقم السجل المدني ورمز التحقق فقط.

برنامج نظام نور لنتائج الطلاب 1442

نظام نور المركزي هو نظام تعليمي إلكتروني يستفيد منه كافة منسوبي العملية التعليمية بمراحل التعليم العام، حيث يمكن من حساب نظام نور لولي الأمر الدخول إلى حسابه الشخصي في النظام التعليمي ومتابعة أبنائه بشكل كامل بالتكامل مع منصة مدرستي التعليمية، ففي حال وجود إبن أو ابنة بمراحل التعليم العام.

فيتيح برنامج نور لولي الأمر إمكانية تسجيل وإنشاء حساباً جديداً ويحصل على اسم مستخدم وغالباً ما يكون اسم المستخدم هو رقم السجل المدني، لذلك نكرر أنه من الأفضل عند التسجيل في نظام نور أن يتم ترك الاسم المقترح كما هو حتى لا يتم نسيان اسم المستخدم، ويتم إرسال كلمة المرور في رسالة نصية لولي الأمر على الجوال المسجل لدى النظام أو من خلال البريد الإلكتروني وفق ما يتم اختياره من جانب المستخدم.

وفور الحصول على كلمة المرور الخاصة بحساب ولي الأمر في نظام نور للتعليم عن بُعد، يمكن لولي الأمر تعبئة اسم المستخدم المسجل، وتعبئة كلمة المرور المستلمة، ثم تغيير كلمة المرور، وبذلك يصبح لولي الأمر حساباً في برنامج نور المركزي يتم من خلاله متابعة أبنائه أو تسجيل طالب جديد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443هـ، أو تسجيل طفل في رياض الأطفال أو الاستعلام عن نتائج الطلاب سواء الفترات أو شهادات الطلاب للفصلين الدراسيين الأول والثاني.

رابط نظام نور للنتائج 1442

يتم الدخول إلى نظام نور للطالب أو الولوج إلى حساب نظام نور لولي الأمر بشكل يسير عن طريق تعبئة بيانات المستخدم وهي اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول، ويرجى التأكد من البيانات الشخصية حتى يتم الدخول دون عناء أو حدوث مشاكل عند تسجيل دخول نظام نور 1442.

وفي ظل البحث المتزايد عن رابط دخول نظام نور برقم الهوية فقط أو دخول موقع نور بالسجل المدني وبدون رقم سري، فنود أن نخبر متابعي موقع ثقفني أنه لا يتم تفعيل موقع نور بالهوية الوطنية فقط ورمز التحقق سوى في أوقات استخراج شهادات الطلاب الخاصة باختبارات نهاية الفصل الدراسي، حيث يتم تعطيل نظام نور بالهوية الوطنية من جانب وزارة التعليم بعد الانتهاء من استخراج الشهادات للطلاب والطالبات.

وهذا يعني أنه خلال العام الدراسي أو الفترة الدراسية المقررة وفق التقويم الدراسي الجديد، يتم فقط الدخول إلى نظام نور المركزي بتعبئة البيانات الشخصية للمستخدم، ومن يرغب في دخول موقع نور لنتائج الطلاب 1442 لحين تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية فقط، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط (noor.moe.gov.sa) الرسمي، وسيتم توفير رابط نظام نور برقم الهوية فور تفعيله من جانب الوزارة رسمياً بمشيئة الله تعالى.

خطوات استخراج نتائج الطلاب من نظام نور للنتائج

تم الإعلان من جانب العديد من المدارس بالمملكة العربية السعودية عن توفير نتائج الطلاب أو إشعارات الفترة الثالثة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1442 أو درجات أعمال السنة لطلاب المرحلتين المتوسطة والابتدائية عبر نظام نور 1442، فمن يرغب في التعرف على طريقة استخراج نتيجة طالب إشعار الفترة الثالثة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442هـ من حساب نظام نور ولي الأمر الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الخطوات الموضحة بالنقاط التالية:

الدخول إلى حساب نظام نور لولي الأمر باتباع الرابط الرسمي المرفق.

النقر على أيقونة التقارير.

النقر على إشعارات الفترات.

اختيار إشعارات فترات أعمال السنة.

تحديد الفصل الدراسي الثاني.

تحديد الفترة الثالثة.

النقر على أيقونة “بحث”، وستظهر نتيجة الطالب الفترة الثالثة.

نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1442

أصدرت وزارة التعليم عام تعميم تنظيم تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ، وقد أوضحت كافة الأمور التي تتعلق بعملية التسجيل من حيث أعمار القبول في أول ابتدائي 1443، ورابط التسجيل المحدد وفق صلاحيات المستخدم سواء كان قائد المدرسة أو ولي الأمر، كما أوضحت مواعيد أو فترات التسجيل في نظام نور لكل فئة من الفئات.

طريقة تسجيل طالب وولي أمر في نظام نور

يتيح برنامج نور التعليمي إمكانية تسجيل ولي أمر جديد أو طالب مستجد في نظام نور المركزي عن طريق اتباع عدداً من الخطوات اليسيرة التي يمكن التعرف عليها من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

وفي الوقت الحالي يستقبل نظام نور لولي الأمر طلبات تسجيل الأبناء في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ للفئات التالية:

تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية التي تطبق البرامج الدولية.

تسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة.

تسجيل الطلاب السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين أبناء القبائل النازحة والتركستان والبلوش ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الجالية اليمنية وأبناء الدبلوماسيين.

وفي انتظار حلول الموعد المحدد لتسجيل الفئات الأخرى من الطلاب في نظام نور لولي الأمر، ومن يرغب في دخول صفحة برنامج نظام نور لنتائج الطلاب لاستخراج نتيجة طالب أو طالبة، يمكنه ذلك الآن من خلال الرابط الرسمي المرفق، كما يمكنكم الحصول على استمارة الفحص الطبي وما يتعلق بها من خلال موقع ثقفني.

موعد تسجيل رياض الأطفال 1442

أصدرت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية التعميم الخاص بتنظيم تسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد، وقد حددت الوزارة فترة التقديم في رياض الأطفال عبر نظام نور لولي الأمر المركزي 1442، حيث من المقرر أن يبدأ تسجيل رياض الأطفال 1442 اعتباراً من الموعد التالي: