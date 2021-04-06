اليوم.. الرئيس الإسرائيلى يعلن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة

وحسب موقع روسيا اليوم، أكد المتحدث باسم الرئيس الإسرائيلى، أن الإعلان عن قرار تكليف أحد الزعماء بتشكيل الحكومة سيكون اليوم الثلاثاء، دون ذكر التوقيت الدقيق للإعلان.
وحتى الآن حصل زعيم "الليكود" ورئيس الوزراء الحالى بنيامين نتنياهو على دعم 52 نائبا فى الكنيست، بينما حصل، يائير لابيد، وزير المالية الأسبق، زعيم حزب "يش عتيد" على دعم 45 عضوا فى الكنيست من "أزرق أبيض" وحزب العمل و"إسرائيل بيتنا" و"ميرتس"، إضافة إلى حزبه.
وحصل زعيم حزب "يمينا"، نفتالى بينت، على دعم 7 نواب، بينما رفضت 3 أحزاب أخرى، لها 16 مقعدا إجمالا، تسمية أى مرشح لرئاسة الحكومة.
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